Oikos desafia jovens a fazer filmes sobre Desenvolvimento Sustentável

Este projeto da Oikos, que tem o apoio do Instituto Camões, pretende dar a conhecer aos jovens os chamados ODS, isto é, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Com esse propósito, surgiu a ideia deste concurso, "dar a conhecer os ODS, uma vez que é uma agenda e um compromisso extremamente ambicioso para um futuro sustentável para todos nós, para toda a humanidade e para todo o planeta e que só será cumprido se cada um de nós fizer o seu papel e se todos juntos pressionarmos os governos e n\ao só a cumprirem esse plano", explica José Luís Monteiro, coordenador desta iniciativa.

A proposta da Oikos destina-se aos jovens do ensino básico e secundário, com idades entre os 12 e os 21 anos.

Esta organização de cooperação e desenvolvimento acredita que "ninguém melhor do que um jovem para passar uma mensagem para outro jovem. Portanto, a nossa ideia é sempre utilizar os jovens para que eles traduzam aquilo que nós queremos dizer e a mensagem que queremos divulgar e que depois criem, então, as mensagens que irão mais facilmente chegar a outros jovens".

Os estudantes interessados em participar no concurso 'Mostra ODS' são convidados a fazerem um pequeno filme "que tem que ter no máximo três minutos e não ter mais de 500 megas de tamanho. de resto, pode ser feito num telemóvel, numa câmara, pode ser feito com desenhos animados, pode ser feito no formato que quiserem. Pode ser só sobre um dos ODS, pode ser sobre vários ODS. A única coisa é que o tema do filme tem que caber dentro desta grande tenda que é o Desenvolvimento Sustentável.

Os vídeos devem ser enviados online até ao dia 31 de Julho através do blogue do projeto que é mostraods-oikos.blogs.sapo.pt

O concurso vai atribuir três prémios em material audiovisual entre os 250 e os 750 euros. E a escola do participante vencedor receberá 500 euros também em material audiovisual.

Os filmes vencedores vão participar depois numa exposição que irá percorrer o país no próximo ano com vista a dar a conhecer e a sensibilizar as pessoas para esta causa do Desenvolvimento Sustentável. "Irão ser acolhidas por sete autarquias diferentes: uma do Norte, uma do Centro, uma da Grande Lisboa, uma do Alentejo, uma do Algarve e também Açores e Madeira", salienta este responsável.

Posteriormente, estas exposições formais "estarão disponíveis para requisição pelas escolas e autarquias na sede da Oikos, mas isso só será para o fim do ano de 2022 ou 2023".

Resta referir que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pelas Nações Unidas que têm a ver com questões relacionadas com o desenvolvimento social e económico. Destaque, por exemplo, para a pobreza, fome, saúde, educação, trabalho digno, água potável e saneamento, produção e consumo sustentáveis, entre muitos outros.