“A nossa colaboração nos planos de Deus é tão importante como a dos pastorinhos"

Há 104 anos, a Virgem Maria apareceu em Fátima a três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, para que “colaborassem para a salvação das almas, sobretudo para a conversão dos pecadores, assim também hoje nos pede a mesma colaboração”, disse esta manhã D. Ivo Scapolo.

O núncio apostólico afirmou que, tal como aconteceu nas aparições de 1917, também hoje Nossa Senhora “nos pede que rezemos muito, sobretudo, a oração do Rosário para conduzir as mentes e os corações a uma cada vez maior sintonia com os sentimentos com os quais ela colaborou no grande Plano de salvação.”

Na homilia da missa que celebrou no recinto do Santuário, D. Ivo Scapolo sublinhou que “é Deus que salva, porém, pede a nossa colaboração que é constituída por tudo o que podemos fazer de bem e de bom: orações, sacrifícios, penitências, serviços, doações, testemunhos, iniciativas corajosas e criativas, obras de misericórdia corporal e espiritual.”

E acrescentou que “viver e promover a devoção ao Coração Imaculado de Maria significa deixar que o fogo do amor que enche o seu coração possa expandir-se também no nosso coração, a fim de também nós podermos difundir este incêndio de amor.”