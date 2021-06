O teste de Covid-19 positivo de João Cancelo encerra dúvidas e incertezas.

João Cancelo foi um dos últimos jogadores a chegar à concentração da seleção nacional, mas esteve em contacto com todos os jogadores, equipa técnica e staff durante uma semana.

Sabe-se que nem toda a comitiva foi vacinada. Há jogadores que, por terem sido infetados dentro dos últimos seis meses, também não o poderiam ser. Mas mais do que estes factos, e de uma indisfarçável preocupação, a seleção portuguesa vive, à porta da estreia no Europeu, um estado de incerteza inquietante. Basta o simples exercício de nos colocarmos no lugar dos jogadores para concluir que os acomete um conjunto de dúvidas suscetíveis de relegar para segundo plano a concentração do jogo de futebol.

O caso Cancelo terá vertiginado as mentes de um grupo do qual o lateral direito foi afastado devido a um teste positivo de Covid 19. Uma realidade que já estará a avultar a dúvida sobre o contágio do vírus, a permanência de cada um na competição, e a segurança de todos, apesar dos cuidados sanitários e da reconhecida competência da Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Diferente de todos os outros, este campeonato da Europa também ficará indelevelmente marcado pelo mais perigoso adversário comum a todas as equipas: Covid-19.