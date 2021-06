Balanço DGS. Há mais 707 casos e duas mortes por Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 707 casos de infeção pelo SARS-Cov-2 e duas mortes associada à Covid-19, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde neste domingo.

Lisboa é novamente a região que mais novas infeções registou: 450 (64% do total) . Seguem-se o Norte do país (mais 117), região Centro (58) os Açores (27), o Algarve (36), o Alentejo (16) e Madeira (3).

Com mais duas vítimas mortais, uma Lisboa e Vale do Tejo e outra no Algarve, o balanço global de óbitos sobe para 17 047.



Os números revelam ainda mais 248 casos de recuperação da doença, para um total de 815.342 desde que a pandemia chegou ao país.

Portugal tem, nesta quinta-feira, mais 457 casos ativos de Covid-19, e passou novamente os 25 mil (25.058).



Os hospitais têm mais 25 pessoas internadas (num total de 325 doentes), e há mais cinco pessoas em cuidados intensivos (82).

No que toca à incidência, é agora de 79,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em termos nacionais e de 78,4 casos/100.000 habitantes contando só com o território continental.

O índice de transmissibilidade (R) está, em termos nacionais, em 1,07 e, no Continente, em 1,08.

[a notícia inicial tinha números errados e reportavam-se ao relatório de sábado emitido pela DGS]