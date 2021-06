O Sporting venceu o FC Porto, por 6-4, no Dragão, no terceiro jogo da final do campeonato de hóquei em patins.

Romero, João Souto, Ferran Font (2) e Alessandro Verona marcaram os golos dos leões.

Já para os azuis e brancos descontaram Gonçalo Alves (2) e Rafa Costa (2).

Com este triunfo, a equipa de Alvalade lidera a final (2-1) e está a um triunfo de conquistar o título.

O próximo jogo da final vai disputar-se a 20 de junho, novamente no pavilhão dos Dragões.