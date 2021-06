Djokovic vence Tsitipas e conquista Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic derrota Stefanos Tsitipas, por 3-2, e conquista o torneio de ténis de Roland Garros em 2021.

O número 1 do mundo necessitou de 4h11 de jogo e de fazer uma remontada para levar a melhor sobre o tenista grego, que venceu os primeiros dois sets do encontro no “court” Phillipe-Chatrier.

Djokovic perdeu os primeiros dois sets por 6-7 e 2-6, mas venceu os três seguintes por 6-3, 6-2 e 6-4.

Depois de umas meias-finais épicas contra o rei da terra batida, Rafa Nadal, Djokovic era favorito para a final, mas teve de sofrer diante do número 5 do “ranking” ATP.

O tenista sérvio alcança assim o seu segundo Roland Garros e o 19.º “major” da carreira (agora a um de Rafael Nadal e Roger Federer).