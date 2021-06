Milhares de pessoas despediram-se de Neno

As cerimónias fúnebres de Neno, este domingo, em Guimarães, foram marcadas por grande emoção.

Milhares de pessoas homenagearam o antigo guarda-redes, nas ruas, mas também na sala do estádio D. Afonso Henriques, onde o corpo esteve em câmara ardente.

À passagem, houve aplausos e gritos por Neno, mas também bandeiras e tochas a acompanhar durante todo o percurso entre o estádio e o cemitério.

Foram muitas as figuras públicas presentes. Por exemplo os ex-jogadores Vítor Paneira, Shéu, Valdo, Jorge Andrade, Oceano, Hélder Postiga, Dimas, Paulo Alves ou Paulo Santos, mas também o treinador Manuel Cajuda, Pedro Proença, presidente da Liga, Paulo Futre ou Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, e Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães.

Neno, antigo guarda-redes de Benfica, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, morreu esta quinta-feira. O internacional português tinha 59 anos.

Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, conhecido no mundo do futebol como Neno, morreu de doença súbita na sua casa, adianta o site "Guimarães Digital".

"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", refere o Vitória de Guimarães, numa nota de pesar publicada no site oficial do clube.