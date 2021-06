Médico dinamarquês. "Conseguimos trazer Eriksen de volta"

O médico da seleção dinamarquesa conta como foram os primeiros minutos depois do desfalecimento de Christian Eriksen durante o Dinamarca – Finlândia do Euro 2020.

Morten Boesen refere, em conferência de imprensa, que perceberam “logo que estava inconsciente”.

“Quando cheguei, ele estava virado de lado, a respirar e eu conseguia sentir o seu pulso, mas do nada isso mudou. Começámos a fazer a massagem cardíaca e com a ajuda rápida da equipa médica e do resto da equipa, fizemos o que tínhamos de fazer e conseguimos trazer Eriksen de volta”.

Boesen acrescenta que Eriksen “falou comigo antes de ser levado para o hospital para fazer mais exames".

O jogador caiu inanimado aos 42 minutos da primeira parte, chegou a estar inconsciente, foi assistido durante vários minutos, ainda recuperou no relvado e foi transportado ao hospital para realizar exames. Estará “consciente e estável”, confirmou a Federação Dinamarquesa.

O jogo foi retomado mais de uma hora depois e, dentro das quatro linhas, a Finlândia acabou por vencer por 1-0.