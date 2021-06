Inglaterra vinga-se da Croácia e entra a ganhar

A Inglaterra entrou a ganhar no Euro2020, depois de derrotar este domingo a Croácia por 1-0. A vitória serviu de vingança contra os croatas, mas também para quebrar uma "maldição": foi a primeira vez que a seleção inglesa venceu o seu primeiro jogo na fase final de um campeonato da Europa.

Quanto à parte da vingança, os ingleses vencem a Croácia depois de terem sido eliminados das meias-finais do Mundial de 2018.

O jogo foi uma confirmação do favoritismo da selecção comandada por Gareth Southgate perante a Croácia. Apesar de uma primeira-parte mais equilibrada e disputada, com a equipa dos Balcãs a colocar em xeque os ingleses, a segunda parte trouxe mais calma em Wembley que, até então, só tinha visto um remate de Phil Foden acertar no poste.

Aos 56 minutos, Raheem Serling foi assistido por Phillips e colocou a seleção dos três leões em vantagem.

Os croatas tentaram responder, mas sem sucesso e sem grandes oportunidades. O resultado manteve-se inalterado e a Inglaterra saiu do seu estádio com os três pontos.

Ainda houve tempo para uma nota na história do Campeonato da Europa de futebol: no final do jogo, o selecionador inglês colocou em campo Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, que se tornou no jogador mais novo de sempre a jogar na competição - 17 anos e 349 dias.



O segundo jogo do grupo realiza-se na segunda-feira, entre a Escócia e a República Checa.

Veja o resumo da partida: