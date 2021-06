Castagne lesiona-se e falha resto do Euro 2020

O defesa Timothy Castagne vai falhar o resto do Euro 2020 de futebol devido a lesão, enquanto Jan Vertonghen, que atua no Benfica, também saiu com problemas físicos do duelo com a Rússia, anunciou este sábado o selecionador da Bélgica.

De acordo com o técnico espanhol Roberto Martinez, Castagne sofreu uma dupla fratura no rosto num lance com um jogador russo, lesão que impossibilita o lateral do Leicester City de voltar a atuar no torneio.

Por seu lado, Vertonghen teve que ser substituído aos 76 minutos devido a dores num tornozelo, mas, de acordo com o selecionador dos “diabos vermelhos”, a situação "parece ser menos grave" e o central deverá voltar a jogar no Europeu.

A Bélgica venceu a Rússia, por 3-0, em jogo da primeira jornada do Grupo B do Euro 2020, igualando a Finlândia na liderança do agrupamento.

Em São Petersburgo, na Rússia, Romelu Lukaku (10 e 88 minutos) e Thomas Meunier (34) marcaram os golos do triunfo da Bélgica.

Com melhor diferença de golos, a Bélgica lidera com três pontos, os mesmos da Finlândia, que, na sua estreia numa fase final, venceu a Dinamarca, por 1-0.