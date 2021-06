Áustria consegue primeira vitória numa fase final

A Áustria estreou-se com um triunfo sobre a Macedónia do Norte, por 2-1, no Euro 2020 de futebol, no primeiro jogo do Grupo C da competição, disputado em Bucareste.

Stefan Lainer (18 minutos), Michael Gregoritsch (78) e Marko Arnautović (89) marcaram os golos dos austríacos, com o veterano Goran Pandev (28) a fazer o tento da Macedónia do Norte.

Este é o primeiro triunfo dos austríacos numa fase final de um Campeonato da Europa de futebol. Já do lado da Macedónia do Norte este foi mesmo o primeiro jogo da sua história numa fase final.

No outro encontro da primeira jornada do Grupo C, os Países Baixos jogam este domingo, às 20h00, com a Ucrânia, em Amesterdão.