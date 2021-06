Atenção, Portugal. “Hungria está mais forte” do que estava em 2016

O médio Adam Nágy acredita que a Hungria está mais forte do que estava há cinco anos, quando empatou com Portugal no Euro 2016 (3-3).

“Não acho que os portugueses estejam mais fortes ou mais fracos do que em 2016. Eles têm sempre jogadores de qualidade. No entanto, tenho a impressão de que a Hungria está mais forte desde então”, referiu o jogador do Bristol.

Segundo Nágy, “Estamos sob pressão, mas não é uma pressão negativa, porque representamos o nosso país numa competição internacional. Daremos o nosso melhor para começarmos bem o torneio, tal como há cinco anos [vitória diante da Áustria por 2-0]”.

O jogador, que chegou a ser falado para o Benfica, diz que espera “um jogo aberto”.

A Hungria está invencível há 11 partidas (sete vitórias e quatro empates).

A partida contra Portugal está marcada para a próxima terça-feira.