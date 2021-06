Onde ver os jogos do Euro 2020

Saiba onde pode ver os jogos do Europeu de Futebol, que decorre até 11 de julho. Além das partidas da seleção, é transmitido na televisão em sinal aberto um jogo por dia. O Euro2020 também terá um ampla cobertura na Renascença, com relatos dos jogos de Portugal e reportagens do enviado Pedro Azevedo.

Sexta-feira, 11 de junho



Grupo A: Turquia - Itália (20h00, na TVI e SportTV)

Sábado, 12 de junho

Grupo A: Gales - Suíça (14h00, na SportTV)

Grupo B: Dinamarca - Finlândia (17h00, na TVI)

Grupo B: Bélgica - Rússia (20h00, na RTP e SportTV)

Domingo, 13 de junho

Grupo D: Inglaterra - Croácia (14h00, na TVI e SportTV)

Grupo C: Áustria - Macedónia do Norte (17h00, na SportTV)

Grupo C: Países Baixos - Ucrânia (20h00, na SportTV)

Segunda-feira, 14 de junho

Grupo D: Escócia - República Checa (14h00, na SportTV)

Grupo E: Polónia - Eslováquia (17h00, na SportTV)

Grupo E: Espanha - Suécia (20h00, na TVI e SportTV)

Terça-feira, 15 de junho

Grupo F: Hungria - Portugal (17h00, na SIC e SportTV)

Grupo F: França - Alemanha (20h00, na SportTV)

Quarta-feira, 16 de junho

Grupo B: Finlândia - Rússia (14h00, na SportTV)

Grupo A: Turquia - Gales (17h00, na SportTV)

Grupo A: Itália - Suíça (20h00, na RTP e SportTV)

Quinta-feira, 17 de junho

Grupo C: Ucrânia - Macedónia do Norte (15h00, na SportTV)

Grupo B: Dinamarca - Bélgica (17h00, na SportTV)

Grupo C: Países Baixos - Áustria (20h00, na TVI e SportTV)