João Cancelo está fora do Euro 2020. Dalot é o substituto

Baixa de peso na seleção nacional a dois dias da estreia no Euro 2020 contra a Hungria. João Cancelo sai da equipa devido a infeção por Covid-19.

Diogo Dalot, jogador do AC Milan, substituirá João Cancelo, que testou positivo à covid-19 no seguimento de um teste rápido de antigénio realizado este sábado pela Unidade de Saúde e Performance (USP) da FPF.



A informação foi conhecida através de uma nota de imprensa divulgada este domingo pela Federação Portuguesa de Futebol. As autoridades de saúde húngaras foram imediatamente informadas e o jogador – que se encontra bem – foi colocado em isolamento.

O resultado do teste realizado pela USP foi confirmado por um teste RT-PCR efetuado a João Cancelo também no sábado e cujo resultado foi conhecido na manhã de domingo.

De acordo com o protocolo covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos do EURO 2020, todos os jogadores e elementos da comitiva realizaram testes RT-PCR no sábado. Os resultados, com exceção de João Cancelo, foram negativos.

As autoridades de saúde húngaras tomaram conhecimento do cumprimento dos procedimentos de proteção, integralmente respeitados de acordo com o protocolo UEFA, num grupo que tem, além disso, uma elevada taxa de cobertura por vacina e autorizaram a Seleção Nacional a cumprir o plano estipulado para o Campeonato da Europa sem qualquer alteração.