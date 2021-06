Diogo Jota sobre Eriksen: “Vivemos tudo com algum sobressalto”

O avançado da seleção nacional, Diogo Jota, falou este domingo do momento que abalou o mundo do futebol no início do Euro 2020. “Vivemos tudo com algum sobressalto, infelizmente não tive a oportunidade de partilhar o balneário com o Eriksen, mas cheguei a jogar contra ele”, relembrou em conferência de imprensa.

“É uma situação que nos toca a todos, tínhamos ficado todos sobressaltados. Ficámos felizes com as notícias da recuperação, resta desejar-lhe as melhoras, que possa recuperar sem grandes mazelas", referiu Jota, sobre o atleta, de 29 anos, que esteve vários minutos a ser reanimado em pleno relvado pelas várias equipas médicas e acabou por ser retirado em maca..

Sobre se esta situação pode servir de aviso, o jogador do Liverpool não tem certezas: “ Não sei, são situações imprevisíveis, não sabemos se há algo na base do acontecimento”, reconhece.

Ainda assim, o jogador da seleção pensa que “tudo o que se passou depois foi benéfico, a assistência que o jogador teve foi positiva”.