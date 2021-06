Fotojornalista Gonçalo Delgado vence prémio Estação Imagem 2021 Coimbra

O fotojornalista Gonçalo Delgado venceu o prémio Estação Imagem 2021 Coimbra, com um trabalho que põe em confronto a vida e a morte numa unidade hospitalar, durante a pandemia, anunciou a organização.

O trabalho, intitulado "Regenesis", foi feito num hospital, em que a unidade de obstetrícia e a de cuidados intensivos covid-19 estão separadas apenas por um andar, pondo "em confronto a vida e o espectro da morte, o nascimento e a agonia", referiu a organização do Estação Imagem, que anunciou este sábado os premiados da edição deste ano, na antiga igreja do Convento São Francisco, em Coimbra.

A Fotografia do Ano foi atribuída ao galego Brais Lourenzo Couto, retratando a celebração do 98.º aniversário de uma utente de um lar de idosos fortemente atingido pela pandemia.

Na mesma categoria, o júri da Estação Imagem decidiu ainda dar uma menção honrosa a uma fotografia de Nuno André Ferreira, da agência Lusa, tirada durante um incêndio em Oliveira de Frades, em 2020, e que capta o fogo à distância e, em primeiro plano, um bebé distraído de tudo, dentro de um carro. .

Essa mesma fotografia valeu a Nuno André Ferreira o terceiro lugar da World Press Photo na categoria Spot News.

O fotojornalista também conquistou a Bolsa Estação Imagem 2021, para fazer um trabalho sobre as repúblicas de estudantes de Coimbra.

João Porfírio venceu na categoria Notícias, com a cobertura de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, e Ana Brígida em Assuntos Contemporâneos, num trabalho sobre funcionários de uma junta de freguesia de Lisboa que se vestiram de super heróis enquanto trabalhavam no primeiro confinamento. .

Na categoria Vida Quotidiana, o prémio foi para Tiago Fonseca e o trabalho que fez sobre as dificuldades no interior do país a partir da aldeia de Agrações, no concelho de Chaves, onde moram apenas 12 pessoas.

Leonel de Castro conquistou o prémio na categoria Retratos, com um trabalho intitulado "Despojos de Guerra", sobre antigos combatentes e as cicatrizes psicológicas e físicas provocadas pela Guerra Colonial.

O júri da edição deste ano decidiu não atribuir qualquer prémio nas categorias de Artes e Espetáculos, Ambiente e Desporto.

Para além dos vencedores, foram também atribuídas menções honrosas a José Fernandes em Assuntos Contemporâneos, Francisco Romão Pereira em Vida Quotidiana e a Pedro Gomes Almeida e Paulo Nunes dos Santos em Retratos.

A organização notou ainda que, apesar do confinamento, foram submetidos a concurso mais de 300 trabalhos.

O júri foi presidido por Thomas Borberg, antigo editor-chefe de fotografia do Politiken, da Dinamarca, e também jurado do World Press Photo. .

Esta é a quarta edição em que o Estação Imagem decorre em Coimbra.