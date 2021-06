Exposição revela as primeira palavras escritas por Fernando Pessoa

Pessoa refere-se ao heterónimo Chevalier de Pas numa carta que escreveu em 1935 ao seu amigo, Adolfo Casais Monteiro. Ao então diretor da revista Presença, onde relata como teria criado os seus heterónimos num único dia, Pessoa diz: “Lembro o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou, antes, o meu primeiro conhecido inexistente — um certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade”.

Com apenas seis anos, Fernando Pessoa escreveu no livro de aniversários da sua mãe o nome do seu primeiro heterónimo. Em duas datas registou numa letra infantil o nome de Chevalier de Pas. O livro que até agora pertencia à família foi doado à Casa Fernando Pessoa, em Lisboa que agora o mostra em exposição.

Clara Riso, explica que a data, ou melhor as datas escolhidas para o aniversário deste primeiro heterónimo, são os dias 1 e 11 de julho, ou seja, “não coincide” com a data de aniversário de Pessoa, a 13 de junho.

“São as primeira palavras, o primeiro registo da caligrafia de Pessoa que se conhece”, indica a diretora da Casa Fernando Pessoa. Clara Riso lembra que agora quem visitar este espaço, poderá percorrer todo o arco temporal de vida de Pessoa, desde as primeira palavras às últimas.

Durante o dia de aniversário de Fernando Pessoa, este domingo, haverá visitas guiadas com entrada gratuita. Além das visitas com equipa da Casa Fernando Pessoa, haverá também uma com com audiodescrição às 10h30 e às 12h30, 14h30, 15h30 outras visitas com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A fechar o dia, a partir das 18h30, a esplanada recebe o concerto Palavra Música com a música do compositor brasileiro Vinicius Castro e palavras de Fernando Pessoa e outros poetas.