Relíquia de Santo António exposta na Basílica de Mafra

A Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra recebeu da Basílica de Santo António em Pádua uma relíquia de Santo António que será exposta a partir deste domingo, 13 de junho, a "tempo inteiro".

O pedido foi feito pela Irmandade de Mafra, com vista "a perpetuar a tradição de devoção popular a Santo António", explica um comunicado enviado à Renascença.

Trata-se em concreto de uma "relíquia de primeira classe", designada tecnicamente por 'ex massa corporis', o que significa que "se trata de uma parcela do corpo do famoso taumaturgo lusitano, Santo António de Lisboa".

A relíquia foi "enviada pelo Reverendo Padre Frei Roberto Brandinelli, Vigário Provincial da Província Italiana de Santo António dos Frades Menores Conventuais. A condição levantada para o envio da relíquia, é a de que a mesma deve ser colocada à veneração pública na Real Basílica de Mafra, conforme indica o ofício com a oferta", refere a nota.

Assim, no dia em se assinala a Festa Litúrgica de Santo António, 13 de junho, este domingo, na missa das 11h30, "a insigne relíquia será levada em procissão da sacristia para o corpo da Basílica, onde será colocada à veneração dos fiéis num dos relicários do Palácio Nacional de Mafra, ficando desse dia em diante exposta a tempo inteiro".