A Peregrinação Internacional Aniversária de junho está a ser vivido em Fátima sob o tema “Louvai o Senhor, que levanta os fracos”. Este sábado decorre o Rosário internacional na Capelinhas das Aparições a partir das 21h30. Segue-se a Procissão das Velas e da Celebração da Palavra no Altar do recinto.





A Peregrinação Internacional Aniversária de junho, em Fátima, é presidida pelo Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, e conta com 12 grupos inscritos, sete deles já grupos estrangeiros.





Entre os grupos que se inscreveram para participar na peregrinação, que celebra a segunda aparição de Nossa Senhora a Francisco, Jacinta e Lúcia, a quem a Senhora mais brilhante que o Sol prometeu que nunca a abandonaria e que o Seu Coração Imaculado seria o refúgio e o caminho até Deus, estão cinco portugueses, cinco espanhóis e dois italianos.





Nesta peregrinação mantém-se as regras de segurança e acolhimento em vigor no Santuário de Fátima, que se baseiam no que está articulado entre a Conferência Episcopal Portuguesa e as autoridades de saúde para a celebração do culto público.





Na manhã de dia 13, a recitação do Rosário, às 9h00, na Capelinha das Aparição inicia o programa do dia, que prossegue com a Missa internacional às 10h00, no Recinto de Oração, com uma Palavra ao Doente e termina com a Procissão do Adeus.