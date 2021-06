Chega diz que PS vai criar crise política em setembro

O líder do Chega avisa que António Costa se prepara para criar uma crise política nas autárquicas.

André Ventura apresentou, ao final da tarde de sábado, nove candidatos a câmaras do distrito do Porto.

António Fonseca, presidente da união de freguesias do centro histórico do Porto, é o nome escolhido para a segunda maior cidade do país.

André Ventura garante que, com o atual estado da direita, o Chega será o único obstáculo à crise política que antevê para setembro.

“O Governo socialista está completamente à deriva e vai tentar aproveitar as eleições autárquicas para criar uma nova crise política”, disse.

Ventura acrescenta: “A dita direita – que não o Chega – está em crise evidente – quer o PSD quer o CDS – e nós temos um cenário muito preocupante pela frente: o cenário de nos criarem uma crise política a partir deste mês de setembro. O que vos quero pedir é que estejam preparados e firmes naquilo que vão ser os desafios nos próximos tempos”.

“António Costa sabe que será o momento provável para conseguir reforçar o seu poder. Faz as contas e pensa: com um PSD assim, liderado por Rui Rio, provavelmente não terá problemas em tentar alcançar uma maioria absoluta sozinho ou com o PCP”, refere.

André Ventura diz, por isso, que “o único obstáculo que podem ter chama-se Chega”.