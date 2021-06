Sesimbra não avança no desconfinamento

Veja também:

O concelho de Sesimbra não vai avançar para uma nova fase de desconfinamento, ao contrário do que estava previsto, devido ao aumento local de casos de Covid-19.

A Câmara Municipal de Sesimbra vai determinar o fecho dos estabelecimentos de comércio e restauração às 22h30. A decisão vai ser oficializada após articulação com o Governo.

A autarquia tinha pedido para não avançar no desconfinamento e o Governo concorda que o município tem autonomia para restringir horários, explica à Renascença Duarte Cordeiro, secretário de Estado e coordenador da resposta à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Entendemos que existe essa autonomia. Quer eu, quer a saúde concordamos com o princípio da prudência que o município pretende”, disse.

Duarte Cordeiro sublinha que Sesimbra tem uma incidência superior a outros concelhos da Grande Lisboa que estão em situação de alerta.

“Sesimbra tem uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Situação substancialmente superior aos outros concelhos”, acrescentou.

Em informação publicada no seu site na Internet, a autarquia anunciou estar a articular com o Governo a manutenção do atual nível de desconfinamento.

"Com o número de casos que existe atualmente, e com uma previsão de subida nos próximos dias, na próxima avaliação, o concelho poderá apresentar valores mais elevados, o que obrigará a regredir dois degraus no desconfinamento", lê-se na justificação.

O "travão" agora decidido abrange essencialmente os horários dos estabelecimentos comerciais.

"Trata-se de uma medida essencial para conter o súbito aumento do número de casos que afeta o município, evitar um possível retrocesso no desconfinamento e tentar que este cenário, que se espera que seja conjuntural, possa rapidamente ser invertido", de acordo com a informação publicada.