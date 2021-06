PSP termina com festa ilegal em armazém de Lisboa com 45 pessoas

Uma festa ilegal num ármazem da freguesia da Estrela, em Lisboa, na madrugada deste sábado, foi terminada pela PSP. A Polícia foi chamada ao local e deparou-se com uma festa com 45 participantes.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP escereve em comunicado que foi chamada às 3h00 à freguesia de Estrela, por ali estar a decorrer uma festa a decorrer num armazém, onde haveria um grande número de indivíduos.

"Na aproximação ao local foi possível visualizar entrada e saída de pessoas, ao mesmo tempo que se constatou um enorme ruído de música proveniente do interior do espaço, apesar de todas as proibições impostas, do adiantado da hora e da perturbação da tranquilidade públicas nas imediações", descreve a Polícia.



No interior do edifício decorria uma a festa ilegal com 45 participantes, "em claro desrespeito às normas sanitárias da DGS".

A PSP fez cessar de imediato a festa e os participantes e foram todos identificados para "o respetivo auto de contraordenação por incumprimento das normas em vigor no âmbito da pandemia", entre as quais a falta do uso de máscara e relativamente aos três alegados pomotores "vai ser levantado auto de noticia por promoverem uma festa ilegal ampliando o risco de contágio de doença, sem prejuizo de outras responsabilidades que lhes venham a ser imputadas".