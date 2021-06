Plataforma "55+" combate a inatividade depois dos 55 anos

Para fazer face ao envelhecimento, ao isolamento e à inatividade por desemprego ou reforma das pessoas com mais de 55 anos, Elena Durán criou uma plataforma que dá a esta população a oportunidade de se manter ativa.

O projeto começou em cinco freguesias de Lisboa, mas estendeu-se rapidamente pela cidade e até Cascais e Oeiras e, desde há uns meses, conta também com alguns serviços no Porto, em Matosinhos, na Maia, em Paredes, em Valongo e em Aveiro, diz à Lusa Elena Durán, fundadora do “55+”.

“Começou em 2018, depois de me ter despedido de onde trabalhava […], porque tinha realmente este bichinho de que era preciso uma nova solução, uma nova alternativa para pessoas com mais de 55 anos que ficam numa situação de inatividade pelo desemprego, pela reforma”, conta.

Numa altura em que já muito se falava do “envelhecimento da população” e dos “problemas da solidão e do isolamento”, Elena Durán constatou que, apesar de as soluções existentes serem “muito boas”, faltavam “algumas complementares” que dessem “uma resposta inovadora” às pessoas desta faixa etária.

Hoje em dia, as pessoas com mais de 55 anos “têm outro tipo de interesses, vivem mais tempo e têm mais saúde durante mais tempo”, justifica, considerando que a plataforma abre uma oportunidade para as cerca de “dois milhões e meio de pessoas” inativas em Portugal com mais de 55 anos “se manterem ativas, reconhecidas, valorizadas”.