Homem morre atropelado por empilhador no estaleiro da Lisnave em Setúbal

Um homem com cerca de 50 anos morreu este sábado atropelado por um empilhador de grande dimensão no estaleiro da Lisnave, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o Serviço de Medicina Legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A vítima, de acordo com a fonte da Polícia Marítima de Setúbal, estava a trabalhar para uma empresa que presta serviços às atividades do estaleiro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 12h12, tendo sido mobilizados para o local operacionais e duas viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da Polícia Marítima.

A fonte do CDOS adiantou que, por se tratar de um acidente de trabalho, foi contactada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu.