Governo sabia das queixas de ativistas anti-Putin desde março

O Governo tinha conhecimento desde março das queixas dos ativistas anti-Putin sobre a entrega de dados pessoas pela Câmara Municipal de Lisboa às autoridades russas.

A informação, avançada pela RTP, também acrescenta que o Governo teve acesso à troca de e-mails entre os ativistas e a autarquia liderada por Fernando Medina. Nessa conversa, os ativistas russos (dois deles com cidadania portuguesa) queixaram-se à Câmara por esta ter divulgado os dados pessoais à embaixada Russa e à Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, na sequência de um protesto contra o regime de Vladimir Putin promovido em Lisboa.

Segundo a RTP, o Governo recebeu uma queixa a 18 de março de Pavel Elizarov, um dos promotores do protesto, sobre a situação. As autoridades governamentais a que o e-mail foi endereçado foram a secretaria-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, além da autarquia lisboeta.