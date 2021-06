Covid-19. Há mais 789 novos casos e uma morte em Portugal

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 789 casos de infeção pelo SARS-Cov-2 e uma morte associada à Covid-19, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde neste sábado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo soma 60,8% do total de casos (480), seguindo-se o Norte, com 154. No Centro, há mais 62 contágios, no Alentejo 14 e no Algarve 25. Nos Açores, há mais 44 infetados e na Madeira 10.



A única morte das últimas 24 horas foi registada na região Norte do país.

Existem 300 pessoas internadas nos hospitais portugueses (menos seis) e 77 nos cuidados intensivos (mais cinco).

Os casos de covid-19 nas últimas 24 horas são sobretudo entre as faixas etárias dos 10 aos 59, totalizando 79% das novas infeções, sendo em maior número entre os 20 e os 29 e os 40 e os 49.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 12 casos, para um total de 24.601, e que 776 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 815.094 recuperados.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.045 pessoas e foram registados 856.740 casos de infeção. .



O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu para mais 435, totalizando agora 29.188.



O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 foi atualizado na sexta-feira e subiu de 1,05 para 1,07 e a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes subiu de 74,8 para 79,3.



Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.