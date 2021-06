Jorge Fonseca. “Tenho o grande sonho de ser campeão olímpico”

O judoca Jorge Fonseca é bicampeão do mundo, mas ainda quer mais: “Ainda não entrei na história porque tenho o grande sonho de ser campeão olímpico”.

O atleta do Sporting deixou esta afirmação à chegada a Lisboa depois de, esta sexta-feira, ter reconquistado o título nos -100 quilos no Mundial de Judo.

“Para já, estou feliz por ter dois títulos mundiais, mas só se for campeão olímpico é que vou entrar na história do desporto”, considera.

Em declarações aos jornalistas, Jorge Fonseca considerou que teve “o Mundial perfeito”.

“Trabalhei muito para isso e consegui o meu objetivo que era trazer o ouro para Portugal. Tinha na cabeça que queria ser campeão do mundo e depois de ouvir muitos ‘zun zun zun’ de que tinha sido sorte [no primeiro título mundial], queria mostrar que tenho capacidade para ser campeão do mundo”.

Próximo passo são os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas a pressão não aumentou, considera o judoca de 28 anos.

“Não tenho pressão, sou bicampeão do mundo. Quero chegar a Tóquio e divertir-me a fazer aquilo de que mais gosto de fazer. Pretendo o ouro e quero trabalhar para isso”, referiu.

Para além do ouro de Jorge Fonseca, Portugal conseguiu também o bronze de Anri Egutidze.