Itália bate Turquia no primeiro jogo do Euro 2020

Ao minuto 79, passe falhado na saída de bola da Turquia e a Itália aproveitou. Immobile rasgou a defesa com a assistência para Lorenzo Insigne, que rematou em arco para o terceiro golo da partida.

A Itália lidera o grupo A, com três pontos, e a Turquia está em último, com zero. País de Gales e Suíça, as restantes equipas do grupo, defrontam-se no sábado, às 14h00, em Baku, no Azerbaijão.