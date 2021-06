ERC com carta para vigiar ou para censurar?

“O que é preciso definir”, diz José Magalhães ”é se o legislador faz algum golpe num princípio sagrado, alterando a lei que criou a ERC e definiu as suas competências. E a resposta é não. Porque o legislador é livre de o fazer. Em segundo lugar, já o fizemos antes. Quando em 2020, transpusemos a diretiva sobre serviços de comunicação social audiovisual, demos à ERC competências para acompanhar as chamadas plataformas de partilha de vídeo, Youtube, Facebook Watch, etc., etc. E ninguém começou a gritar: 'Ai meu Deus, que vem aí a censura!'”.

A Iniciativa Liberal já apresentou no Parlamento o projeto de lei para revogar uma parte da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Está em causa o artigo sexto, que na opinião das vozes mais críticas, reinstala a censura em Portugal, trazendo à memória os métodos salazaristas para impor no espaço público uma verdade oficial.

O deputado socialista, pai da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, argumenta que o regulador da Comunicação Social tem de estar a par do seu tempo. ”Se a ERC não estende o seu olhar para além do campo dos media que estão a fenecer e que estão aliás a ser corroídos pelos ataques do mundo selvagem, não regulado, então para que é que serve? Porque esse Mundo está a ser reduzido e o outro Mundo, o desregulado, está a crescer. Portanto se não servisse para isso, a ERC servia efetivamente para muito pouco”.

Uma lei "redundante", diz Miguel Prata Roque

A Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital entra em vigor no dia 17 de Julho. Mas o professor de Direito Público da FDL Miguel Prata Roque acha que será uma lei inconsequente. “Eu interpreto esta intervenção do legislador, infelizmente, apenas como uma declaração de intenções. E confesso que, tal como o professor Melo Alexandrino, também entendo que já há mecanismos na lei que permitem salvaguardar algumas das preocupações da Carta”.



No parecer que foi publicado no site da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, o constitucionalista José Melo Alexandrino considera que a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital “é redundante, quer relativamente aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, quer relativamente aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente, quer relativamente aos direitos humanos fundamentais reconhecidos no âmbito da União Europeia, acrescentando sim insegurança jurídica, como se reconheceu no parecer do Conselho Superior do Ministério Público”.

Considerando-a redundante e inconsequente, Miguel Prata Roque defende que a Carta Portuguesa acabará por não ter aplicação prática. E exemplifica com o direito ao esquecimento, também consagrado no texto. “Imagine que numa plataforma eletrónica, como o Facebook, o Instagram ou o Twitter, é difundida uma informação falsa que prejudica a reserva da vida privada ou o bom nome de alguém. Há um direito teórico ao esquecimento. Esta lei diz que o Estado deve contribuir para auxiliar essa defesa ao direito ao esquecimento. Mas que mecanismos são esses? Pode a ERC emitir uma decisão que seja vinculativa para entidades que atuam fora do território português?”.

Quanto estamos a falar de uma realidade que não tem fronteiras como a internet,” só a regulação transnacional pode ter eficácia”, defende o antigo assessor do Tribunal Constitucional Miguel Prata Roque.

A Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital tenta dar aplicação ao “Plano Europeu Contra a Desinformação”, que é por enquanto uma mera recomendação da Comissão Europeia. O líder da Iniciativa Liberal diz no entanto que a lei portuguesa ”nem sequer segue as orientações europeias, porque o plano europeu é baseado na perceção de uma ameaça externa, que é real, e que são tentativas de interferência de países como a Rússia, em processos eleitorais, e a carta portuguesa tem um foco exclusivamente interno”. João Cotrim de Figueiredo aponta ainda outra diferença: ”o plano europeu exclui, da definição de desinformação, comentários e opiniões assumidamente partidários, ao contrário do que acontece na Carta Portuguesa, que apenas exclui do conceito de desinformação, os meros erros na comunicação de informações e as sátiras e paródias”.