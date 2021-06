Fernando Santos dá pistas sobre o primeiro onze no europeu

O seleccionador nacional, Fernando Santos, no treino desta manhã em Budapeste deu algumas pistas de quais serão as escolhas que tomará para o primeiro desafio do Euro 2020 frente à Hungria. Nélson Semedo na lateral direita e Rúben Neves a fazer parelha com William no meio-campo são os dois destaques.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, Fernando Santos fez um exercício tático posicional, dividindo o grupo em duas partes e atribuindo coletes verdes a dez jogadores de campo.

O selecionador deu assim indicações sobre aquele que poderá ser o onze para o jogo de terça-feira com a Hungria. À frente do guarda-redes Rui Patrício, treinaram com colete da mesma cor, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias e Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Está assim concluído o segundo treino da seleção em território húngaro. Uma sessão sob uma temperatura de 27 graus, na excelente relva do estádio do Vasas, em Budapeste.



Anthony Lopes foi o único a treinar à parte. O guarda-redes suplente da seleção fez trabalho de recuperação no relvado.



Amanhã, domingo, a equipa volta a treinar de manhã no Estádio do Vasas.