Demite-se presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Benfica apresentou, este sábado, a demissão do cargo.

Rui Pereira sai em desacordo com Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados.

O dirigente refere, na carta entregue ao presidente do Conselho Fiscal, a “falta de apoio dos corpos sociais” depois de ter validado o pedido para uma Assembleia-Geral extraordinária.

“Por verificar que não conto com o necessário apoio dos corpos sociais, e em particular do Presidente e da Direção, para a convocação da reunião extraordinária da Assembleia Geral, concluo que deixei de reunir essas condições, que considero cumulativas e imprescindíveis”, escreve.

Rui Pereira, antigo ministro da Administração Interna, estava no cargo desde outubro.

Agora, será o vice-presidente António Albino Pires Andrade a assumir a MAG.

A assembleia-geral extraordinária está marcada para 3 de julho. Aí será discutido um novo regulamento eleitoral e realizar uma auditoria ao processo eleitoral de outubro.