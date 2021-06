Tempo refresca esta sexta, mas volta a aquecer no fim de semana

O tempo refresca esta sexta-feira, mas o fim de semana será outra vez com temperaturas próprias de verão. As máximas desta sexta-feira vão variar entre os 21 graus em Sines e Sagres e os 33 em Braga, Vila Real, CAstelo Branco, Évora e Beja. No interior norte, pode haver até alguma chuva, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Apesar das temperaturas aligeirarem, todos os distritos do continente, o arquipélago da Madeira e a ilha das Flores, nos Açores, apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA.

O IPMA colocou também as ilhas de São Miguel (grupo oriental dos Açores) e Faial e Terceira (grupo central dos Açores) em risco elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.