Hoje, o pontapé de saída

O Europeu de Futebol começa hoje no estádio Olímpico de Roma, onde a selecção italiana defronta igual formação da Turquia, em jogo do Grupo A.



A partir daí seguir-se-à um longo rosário de jogos, ficando a faltar cinquenta, ao todo, para atingir o cumprimento total do calendário.

Como já foi largamente comentado este campeonato diverge de todas as edições realizadas anteriormente.

Consumando uma ideia peregrina, os anteriores responsáveis da UEFA tomaram a iniciativa de fazer disputar a competição um pouco por todo o continente.

E quando o senhor Aleksander Ceferin assumiu funções já não chegou a tempo de emendar as decisões tomadas anteriormente.

Em face do sorteio realizado, a selecção portuguesa vai iniciar a fase de grupos em clara desvantagem: a abrir, defronta a Hungria em Budapeste, depois irá a Munique para ali jogar com a Alemanha, voltando depois à capital da Hungria para terminar com a Espanha a fase de grupos do Euro.

A nossa comitiva partiu ontem, levando consigo a esperança dos adeptos portugueses de tentar revalidar o título alcançado em Paris há cerca de cinco anos, depois de um curto período de preparação em que defrontou espanhóis e israelitas em desafios amigáveis.

E há boas razões para sustentar uma razoável dose de optimismo: os nossos jogadores têm qualidade indesmentível, e o seleccionador é portador da noção perfeita sobre o que é necessário para atingir os seus objectivos. O resto, os jogadores que vão ser utilizados, depende de uma série de factores que não deixarão de merecer um estudo atento de Fernando Santos, em função daquilo que demonstraram sobretudo nos últimos tempos.

Hoje, na cidade eterna, começa a grande festa do futebol.

Vamos, por isso, segui-la com entusiasmo.