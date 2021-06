Fundação AIS celebra Dia do Benfeitor e agradece “infinita generosidade”

A Fundação AIS celebra esta sexta-feira, 11 de junho, e pela primeira vez, o Dia do Benfeitor.

A iniciativa une todos os secretariados da instituição espalhados pelo mundo e surge como forma de gratidão a quantos colaboram na missão da fundação pontifícia.

“Embora muitos dos nossos benfeitores prefiram permanecer invisíveis e de forma alguma esperem tais agradecimentos, é muito importante para nós e para os nossos irmãos e irmãs sofredores, expressarmos pessoalmente a nossa gratidão a todos eles”, afirma o padre Martin Barta, assistente eclesiástico internacional da Fundação AIS, numa carta enviada a todos os secretariados.

O sacerdote explica que escolheram a festa do Sagrado Coração de Jesus para este Dia do Benfeitor, “pois a sua generosidade tem a sua fonte e força na imitação do Amor Misericordioso do Coração de Deus”.

Em comunicado, a AIS informa que em 2020, a instituição foi apoiada por mais de 365 mil benfeitores individuais, em 23 países.

“Só a generosidade deste batalhão de homens e mulheres permitiria alimentar todos os projetos da Fundação AIS, em 138 países”, pode ler-se no comunicado que dá conta do aumento significativo do “número de amigos e benfeitores da instituição” em cerca de “8%, em 2020, em relação ao ano de 2019, e isto apesar da pandemia de coronavírus”.

“Mais benfeitores significa sempre mais projetos e mais ajuda concreta para as comunidades cristãs que tanto têm sofrido nos últimos anos em todo o mundo, mas muito especialmente no Médio Oriente, Ásia e África”, assinala a AIS.

Segundo a diretora do secretariado português, Catarina Martins de Bettencourt, “sem os benfeitores, não haveria a Ajuda à Igreja que Sofre e todos eles são a alma da instituição e estão no centro da nossa atenção”.

Ainda segundo a responsável, o papel dos benfeitores é “vital” na medida em que, “com a sua infinita generosidade, permitem a sobrevivência de tantas famílias, de tantas comunidades cristãs vítimas de perseguição, do terrorismo, da intolerância religiosa”.

“Graças aos nossos queridos benfeitores, a Fundação AIS é hoje, seguramente, uma das mais significativas instituições de caridade da Igreja em todo o mundo”, assinala Catarina Martins de Bettencourt.

O secretariado português da fundação pontifícia assinalou o ‘Dia do Benfeitor’ na sua sede, em Telheiras (Lisboa), com uma eucaristia, esta sexta-feira.