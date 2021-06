D. António Couto. Um anjo é uma espécie de “estrada entre Deus e nós e entre nós e Deus”

Na homília da eucaristia, o bispo de Lamego abordou a memória litúrgica do Santo Anjo da Guarda de Portugal e afirmou que um “um anjo é sempre um mensageiro que transporta as mensagens vindas de Deus até nós, mas também transporta as mensagens que vão de nós até Deus”.

O Santuário de Nossa Senhora da Lapa, na Diocese de Lamego, celebrou, com as devidas normas de segurança, a sua peregrinação anual, presidida pelo bispo da diocese, D. António Couto.

De acordo com informação divulgada pela diocese, a Peregrinação Anual ao Santuário da Lapa que ocorre no Dia de Portugal “é um dos dias maiores do Santuário e da devoção de Nossa Senhora da Lapa, naquele que já foi um dos maiores santuários da Península Ibérica, juntamente com o de Santiago de Compostela, e que ainda hoje traz pessoas de todo o país, bem como alguns grupos estrangeiros, uns mais pela devoção, outros sobretudo pelo turismo”.

“Há mais de 500 anos que a devoção à Senhora da Lapa nasceu e se propagou. A linda imagem da Virgem foi encontrada pela pequena pastora Joana, com 12 anos, em 1498”, refere a diocese.

Cumprindo as orientações da Conferência Episcopal, de 8 de maio de 2020, e as normas da DGS, a peregrinação “contou com um número significativo de pessoas, das paróquias e concelhos vizinhos”.

A Peregrinação foi presidida pelo bispo da diocese, D. António Couto. Concelebraram o reitor do santuário, padre Joaquim Dionísio, o vigário-geral, padre Joaquim Dias Rebelo e, ainda uma dezena de sacerdotes.