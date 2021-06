Na pérola do Danúbio

A seleção portuguesa já chegou ao seu quartel general durante o campeonato da europa de futebol. A equipa está instalada no moderno Ensana Thermal Margaret Island, um hotel de quatro estrelas situado na Ilha Margarida, em pleno Danúbio, no centro de Budapeste. O Hotel está a 15 minutos do estádio Puskás (palco dos jogos com Hungria e França) e a 30 minutos do aeroporto. O estádio do Vasas SC, onde a equipa irá treinar diariamente, fica a dez minutos do hotel.



Budapeste, cidade conhecida como a pérola do Danúbio, sucede a Marcoussis, a pacata localidade nos arredores de Paris, onde a equipa ficou hospedada durante o europeu de 2016.

Do grupo de Portugal, a equipa das quinas é a única que fixa o quartel general fora do país de origem. Os húngaros estão em Telki, a 20 km de Budapeste. A França está seu centro de treinos em Clairefontaine-en-Yvelines, a 60 km de Paris. E a Alemanha prepara-se em Herzogenaurach, perto de Nuremberga, na Baviera.

No fundo, a seleção portuguesa é a única a sair da sua zona de conforto. Deixou a cidade do futebol em Oeiras, para se aproximar da localização dos jogos do campeonato da europa.

Mas estar fora de península ibérica durante o europeu de futebol, não é propriamente um mau presságio. Há 13 anos que a taça vai parar a um dos dois países do sudoeste da europa. Em 2008, a Espanha conquistou a prova na Áustria e Suíça. Em 2012, os espanhóis voltaram a vencer na Polónia e Ucrânia. Em 2016, Portugal ganhou em França. O Danúbio pode representar para a equipa das quinas a pérola abrilhantadora da defesa do título europeu conquistado há cinco anos em Paris.