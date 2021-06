Variante Delta com "transmissão comunitária". Lisboa e Vale do Tejo é região mais afetada

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmaram esta sexta-feira que a variante Delta, conhecida como a variante com origem na Índia, está agora com uma transmissão comunitária no país, com especial prevalência na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). No relatório de monitorização das linhas vermelhas, publicado semanalmente e realizado pelas duas entidades, foram identificados em maio 92 casos na sequenciação genómica das amostras. A DGS e o INSA dizem que a variante Alpha, associada ao Reino Unido, continua a ser a mais presente no país. Segundo as autoridades, durante o mês de maio, 88,4% das amostras para sequenciação genómica foram identificadas com essa variante.

Em todas as outras variantes referidas, o relatório refere a existência de "transmissão comunitária". As variantes Beta (associada à África do Sul) e Gamma (associada a Manaus, no Brasil) foram identificadas, respetivamente, em 111 e 142 casos.

O relatório conjunto do INSA e da DGS também afirmou que o país poderá atingir a linha vermelha da taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por cem mil habitantes no espaço de 15 a 30 dias. O território nacional teve uma taxa de incidência de 83 casos por cem habitantes nos últimos 14 dias, mas o crescimento da pandemia (especialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo) poderá fazer esse valor disparar. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), essa taxa de incidência já foi ultrapassada - aliás, no Conselho de Ministros de quarta-feira, o concelho de Lisboa foi anunciado como um dos quatro que não avançam no desconfinamento, devido à elevada taxa de incidência.

Segundo o relatório da DGS e do INSA, "o valor do Rt apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,07) e em todas as regiões de saúde, à exceção da região Norte, sugerindo uma tendência crescente". "Esta tendência crescente", continua, "é mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que apresenta um Rt de 1,12." Sobre a ocupação nos hospitais, o relatório alerta que "o número diário de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente, correspondendo a 29% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas."