País pode chegar aos 120 casos por cem mil habitantes entre 15 a 30 dias

No relatório de monitorização das linhas vermelhas, publicado semanalmente e realizado pelas duas entidades, o território nacional teve uma taxa de incidência de 83 casos por cem habitantes nos últimos 14 dias, mas o crescimento da pandemia (especialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo) poderá fazer esse valor disparar.

Sobre a ocupação nos hospitais, o relatório alerta que "o número diário de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente, correspondendo a 29% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas."

Segundo o relatório da DGS e do INSA, "o valor do Rt apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,07) e em todas as regiões de saúde, à exceção da região Norte, sugerindo uma tendência crescente". "Esta tendência crescente", continua, "é mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que apresenta um Rt de 1,12."

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), essa taxa de incidência já foi ultrapassada - aliás, no Conselho de Ministros de quarta-feira, o concelho de Lisboa foi anunciado como um dos quatro que não avançam no desconfinamento , devido à elevada taxa de incidência.

No Hospital Curry Cabral, registam-se, em média, c(...)

Sobre o rastreio de casos positivos, as autoridades informam que "a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 1,6%, valor que se mantém abaixo do limiar definido de 4%", mas acrescentam que houve um "decréscimo do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias, para o qual contribuiu o feriado do dia 3 de junho, e aumento da positividade."

Ainda sobre a resposta das autoridades aos novos casos identificados, é referido que o número de casos confirmados com atraso foi de 7,5%, abaixo da linha vermelha de 10%. E na última semana, "89% dos casos de infeção por Covid-19 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, e foram rastreados e isolados 83% dos seus contactos."

Variantes com "transmissão comunitária" generalizada

Quanto às variantes identificadas em território nacional, a DGS e o INSA dizem que a variante Alpha, associada ao Reino Unido, continua a ser a mais presente no país. Segundo as autoridades, durante o mês de maio, 88,4% das amostras para sequenciação genómica foram identificadas com essa variante.

Em todas as outras variantes referidas, o relatório refere a existência de "transmissão comunitária". As variantes Beta (associada à África do Sul), Gamma (associada a Manaus, no Brasil) e Delta (associada à Índia) foram identificadas, respetivamente, em 111, 142 e 92 casos, respetivamente.



A variante Delta, é referido, tem uma transmissão comunitária "mais evidente na região de LVT".

O relatório das linhas completas conclui que a transmissão comunitária de "moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde" impõe uma cautela acrescida, especialmente na população sem esquema vacinal completo.