Lisboa com aumento de casos. Há 12 novos concelhos na lista de risco Covid-19

Veja também:

A lista de risco Covid-19 por concelho volta a aumentar e regista 12 novas entradas. De acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), há agora 22 municípios com uma taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 superior a 120 casos por cada 100 mil habitantes, a linha vermelha traçada pelo Governo.

Sesimbra, Monforte, Arruda dos Vinhos, Aljezur, Santarém, Albufeira, Cascais, Sintra, Vila Verde, Alcanena, Vimioso e Loulé são os concelhos que entram na tabela.

Já Golegã, Nordeste, Santana, Salvaterra de Magos, Arganil, Cantanhede, Castelo de Paiva, Montalegre, Chamusca, Póvoa de Lanhoso registam um decréscimo de casos de Covid-19 e abandonam a mesma lista de risco.

Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra, os quatro concelhos que não avançam no desconfinamento, apresentam um acréscimo do número de infeções. No total, são 116 (38%) os municípios que registam um aumento da taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 e 108 (35%) os que registam um decréscimo.

Com uma incidência cumulativa igual a zero estão 70 concelhos. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.