Autoeuropa suspende produção entre 18 e 27 de junho por falta de componentes

A Autoeuropa vai suspender a produção entre 18 e 27 de junho devido à falta de "componentes críticos", mas a atividade de prensas mantém-se, comunicou a empresa aos trabalhadores.

"Informamos todos os colaboradores e parceiros que a produção será interrompida entre os dias 18 e 27 de junho. A produção no dia 17 está sujeita a confirmação posterior", lê-se numa nota da Autoeuropa, a que a Lusa teve acesso.

A paragem vai iniciar-se à meia-noite do dia 18 e estender-se até às 23h59 do dia 27, sendo a produção retomada no turno da noite do dia 28 de junho.

Segundo o mesmo documento, esta suspensão deve-se "à falta de diversos componentes críticos", que está relacionada com a escassez mundial de semicondutores.

No entanto, a atividade das unidades de negócio da área de prensas mantém-se.

"A área de montagem irá recuperar os cerca de 4.300 carros já em parque com falta de outras peças. Outras atividades estarão sujeitas à confirmação da sua necessidade", acrescentou.

A nota interna enviada aos trabalhadores esclareceu ainda que as ausências serão cobertas com a marcação de "downdays" coletivos (dias de não produção remunerados).

A Lusa contactou a Autoeuropa, que confirmou a suspensão da produção, ressalvando que, até todos os colaboradores estarem informados, não iria divulgar mais detalhes.