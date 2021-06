​Aumento de casos Covid em Lisboa já pressiona serviços hospitalares

Veja também:

O aumento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo está já a ter reflexos nos internamentos hopitalares. O Hospital Curry Cabral é já exemplo disso. À Renascença, o diretor do Serviço de Infeciologia, Fernando Maltez, dá conta de um internamento médio de cinco pessoas por dia.

"Passámos, de facto, de uma situação relativamente tranquila para uma situação de maior número de camas ocupadas. Já tivemos a necessidade de alargar a nossa capacidade de internamento para fazer face a esse aumento diário”, disse Fernando Maltez.

De acordo com este responsável, nos últimos dias, registaram “uma média de quatro a cinco internamentos por dia e, neste momento, falamos de faixas etárias que vão dos 30 aos 100 anos, portanto não se nota nenhuma preponderância em especial de determinada faixa etária".

O diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curry Cabral sublinha ainda que "é forçoso que os portugueses olhem para os números" e apela ao cumprimento das regras sanitárias que, parecendo que não, "todos conhecem de cor e salteado".

"A pandemia não está de maneira nenhuma ultrapassada, temos de ter essa consciência”, sublinha. Fernando Maltez reconhece que há “uma situação prometedora que é o facto de termos uma parte da população já vacinada, mas isto de maneira nenhuma nos garante que o problema esteja ultrapassado”.

“Os valores que se verificam hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo devem deixar-nos preocupados e, portanto, todos nós temos a responsabilidade de cumprir aquilo que nos é pedido: não entrar em aglomeração de pessoas, não andar sem máscara, procurar espaços bem arejados, manter o distanciamento social", apela.

Com estes números, Lisboa ficou para trás no desconfinamento. Apesar da aposta no reforço da testagem e da vacinação, a região não tem conseguido travar as novas infeções por Covid-19.

Pelo contrário, na última semana, o número de casos por 100 mil habitantes continuou a aumentar.