Boris Johnson após encontro com Biden. Relação com os EUA é "indestrutível"

Este encontro tem as vacinas da Covid-19 e as mudanças climáticas como principais temas em agenda.

Johnson, em declarações à BBC, fala de conversas "fantásticas" com Biden, que viajou para a Cornualha para a reunião de líderes mundiais do G7.

A aliança entre os EUA e o Reino Unido deve ser conhecida como uma "relação indestrutível", disse Boris Johnson à BBC após se encontrar com o Presidente dos EUA, Joe Biden, pela primeira vez.

A Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson também se co(...)

O primeiro-ministro britânico insistiu que o Presidente dos EUA não o repreendeu por causa das tensões pós-Brexit na Irlanda do Norte.

No entanto, Biden revelou a "profunda preocupação" com a situação.

Antes da reunião, Johnson prometeu que o Reino Unido doará mais de 100 milhões de vacinas aos países mais pobres no próximo ano, enquanto Biden prometeu 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer para 92 países de baixo e médio rendimento e para a União Africana.

Espera-se que as nações do G7 concordem coletivamente em fornecer um bilião de doses da vacina Covid-19 num esforço para acabar com a pandemia em 2022.

Johnson disse à BBC que o Reino Unido e os EUA partilham a defesa dos direitos humanos, na ordem internacional baseada em regras e na aliança transatlântica.