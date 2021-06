Rui Costa perde vitória na Volta à Suíça devido a "sprint" irregular

O ciclista português Rui Costa (UAE Team Emirates) cruzou a meta da sexta etapa da Volta a Suíça em primeiro, esta sexta-feira, porém, a vitória foi atribuída ao dinamarquês Andreas Kron (Lotto Soudal).

Os comissários da corrida consideraram que o "sprint" final do antigo campeão do mundo foi irregular, dado que, ainda que sem intenção aparente, terá encostado Kron contra as barreiras. Rui Costa mudou de direção quando se apercebeu, mas não chegou para validar a vitória.

Não obstante a penalização, Rui Costa manteve o tempo com que percorrera os 130 quilómetros entre Fiesch e Disentis Sedrun, o mesmo de Kron, e ainda ficou em segundo lugar na tirada. O austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious) fechou o pódio, a um segundo.

Rui Costa sobe ao décimo lugar da classificação geral individual, a 3m37s do líder da Volta a Suíça, o equatoriano Ricard Carapaz (INEOS).

Veja o "sprint" de Rui Costa: