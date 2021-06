Djokovic verga Nadal em Roland Garros e está na final

Rafael Nadal caiu em Roland Garros, cinco anos depois. O tenista espanhol, 13 vezes campeão na terra batida de Paris, foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, nas meias-finais.

O primeiro "set" sorriu a Nadal com alguma simplicidade, porém Djokovic arrancou o segundo e, no terceiro, venceu no "tie break". Quebrada a resistência do rei da terra batida, o sérvio fechou o encontro ao quarto parcial. Após mais de quatro horas, venceu por 3-6, 7-6(4) e 6-2.

Esta foi apenas a terceira derrota na carreira de Rafael Nadal em Roland Garros. A segunda fora, precisamente, frente a Djokovic, em 2015.

Na final, o sérvio defrontará o grego Stefanos Tsitsipas. Na outra meia-final, o número cinco do mundo derrotou o alemão Alexander Zverev, número seis, em cinco "sets", pelos parciais de 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 e 6-3.