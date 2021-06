Delação da Câmara de Lisboa não é “um casinho”, põe-nos ao nível do terceiro mundo

Terceiro: se as perguntas persistem, avança o “número 2”. Volta a desvalorizar e tenta arranjar uma analogia com o passado, de preferência troiko-passista.

Quarto: se alguém estender o micro a Costa e ele não conseguir fugir, responderá sorrindo e diz que alguém já falou (pode ser o Presidente) ou vai falar (pode ser o ministro mais à mão). Frisa que não sabe nada do caso. Se não puder negar que sabe, cerra o sobrolho e diz o mínimo acrescentando, no final: “quanto a mim o caso está encerrado” ou, em alternativa, irritadiço, “disse o que tinha a dizer, ponto”. Se for um caso muito grave, faz só cara séria e acelera o passo sem abrir a boca e repetindo: “deixam-me passar? Por favor”, estilo Sócrates.

Quinto: se alguém tiver de cair finalmente, cai o mais baixo da escala: a diretora do SEF, por exemplo. Antes, pede-se desculpa, reconhece-se “um erro” e garante-se: “não voltará a acontecer”. Igual aos meninos no recreio.

Sexto: ao mesmo tempo, acusa-se a oposição de estar a fabricar “casinhos”, de não ter ideias, e a comunicação social de “fascistoide” ou populista, conforme o órgão que mais insistir na notícia.

Sétimo: considera-se a guerra ganha quando surge novo caso e repete-se tudo outra vez. O povo come e cala, e como não vê alternativa, faz subir o PS nas sondagens, segundo a velha máxima do “para pior, bem basta assim”.

O caso, agora, é a delação por parte da Câmara Municipal de Lisboa a governos estrangeiros dos nomes, moradas, telefones e profissões dos principais promotores de manifestações frente às respetivas embaixadas por dissidentes dos regimes vigentes. Em concreto, à Rússia, em janeiro, no desenvolvimento do caso Navalny, mas alegadamente também a Israel, China ou Venezuela.

Tenho para mim que o sucessor no KGB, que durante anos o senhor Putin dirigiu com enorme eficiência, não precisa de nenhuma informação adicional para ter localizadíssimos todos os seus opositores. A começar nos partidários de Navalny que esta quarta-feira, por decisão das autoridades de Moscovo, passaram a integrar a lista dos extremistas (equiparados a jihadistas, outros dissidentes internos e testemunhas de Jeová – estes últimos vá-se-lá saber porquê?!). Idem para a Mossad e os pró-palestinianos ou simples simpatizantes da causa Palestina.

Já não direi o mesmo dos dissidentes venezuelanos ou chineses. A mera cedência desses dados além de fazer de nós um país não “confiável”, e ao nível do terceiro mundo, dá pretexto às ditaduras para pressionarem ainda mais os dissidentes “fora do seu alcance” e as respetivas famílias que permanecem no país. Coisa, de uma gravidade extrema.

Portugal está na presidência da União até final do mês. Debaixo dos holofotes da imprensa internacional. A embaixada da Rússia é um local de manifestação como tantos outros, mas uma manifestação anti-Putin não é igual a uma “manif” dos lesados do BES em que a única coisa a acautelar é a saída dos administradores pela garagem e a proteção dos vidros da sede.