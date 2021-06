Tavinho troca Vizela pelo Varzim

O Varzim anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Octávio Barros, conhecido por Tavinho, cuja saída do Vizela já fora oficializada.

O avançado português, de 27 anos, marcou cinco golos em 34 jogos esta época pela equipa minhota, que assegurou a subida à I Liga.

"Estou muito contente e consciente da responsabilidade que é assinar por este clube, com história enorme no futebol português. Prometo lutar todos os dias por este símbolo", afirmou o avançado, citado pela conta oficial de Facebook do Varzim.