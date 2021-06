Morreu Neno, antigo guarda-redes de Benfica, Vitória e da seleção

Neno, antigo guarda-redes de Benfica, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, morreu esta quinta-feira. O internacional português tinha 59 anos.

"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", refere o Vitória de Guimarães, numa nota de pesar publicada no site oficial do clube.



Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, conhecido no mundo do futebol como Neno, morreu de doença súbita na sua casa, adianta o site "Guimarães Digital".



Neno nasceu em Cabo Verde a 27 de janeiro de 1962, mas acabou por representar a seleção portuguesa em nove ocasiões.

O guarda-redes terminou a carreira de jogador no Vitória de Guimarães, onde conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988, e continuou ligado ao clube como dirigente.



"Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro", refere o clube vimaranense.