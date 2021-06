Morreu Neno, antigo guarda-redes de Benfica, Vitória e da seleção

Neno, antigo guarda-redes de Benfica, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, morreu esta quinta-feira. O internacional português tinha 59 anos.

Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, conhecido no mundo do futebol como Neno, morreu de doença súbita na sua casa, adianta o site "Guimarães Digital".



"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", refere o Vitória de Guimarães, numa nota de pesar publicada no site oficial do clube.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, também já lamentou a morte "tão precoce" do antigo internacional, uma "personalidade incontornável na história do futebol português".

Fernando Gomes, numa mensagem divulgada no site da FPF, recorda a "grande carreira" de Neno nos relvados, mas principalmente "o seu enorme valor humano".

"Personalidade tão generosa nos afetos, deixa um legado quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade. A toda a sua família, colegas e amigos, ao Vitória Sport Clube, clube que o Neno tanto dignificou, deixou os meus mais profundos pêsames", refere Fernando Gomes.

Neno nasceu em Cabo Verde a 27 de janeiro de 1962, mas acabou por representar a seleção portuguesa em nove ocasiões.

O guarda-redes terminou a carreira de jogador no Vitória de Guimarães, onde conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988, e continuou ligado ao clube como dirigente.



"Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro", refere o clube vimaranense.