Marítimo contrata campeão da II Liga para a frente de ataque

O Marítimo anunciou a contratação do avançado André Vidigal, proveniente do Fortuna Sittard, da Holanda.

O jovem extremo de apenas 22 anos foi uma das figuras da II Liga, tendo apontado oito golos em 39 jogos disputados pelo Estoril Praia, campeão do segundo escalão.

Formado no Elvas e Académica, Vidigal esteve no estrangeiro durante três épocas, com passagens pelo Fortuna Sittard, da Holanda, e APOEL, do Chipre, até ter regressado esta temporada.

André Vidigal vai assim fazer a sua estreia na I Liga na próxima temporada, tendo assinado um contrato válido por três épocas, até 2024.