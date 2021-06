Kiki Afonso também segue com o Vizela para a I Liga

O defesa Kiki Afonso renovou contrato com o Vizela por mais duas temporadas.

O lateral-esquerdo de 26 anos foi uma das figuras do clube minhoto na última época, que culminou com o regresso do Vizela à I Liga. Kiki Afonso somou dois golos em 33 jogos na II Liga.

Formado no Marinhas, FC Porto e Rio Ave, Kiki Afonso está no Vizela desde 2019/20, primeiro por empréstimo da Belenenses SAD e, depois, em definitivo no Vizela. Fica agora ligado até 2023.

O defesa conta com passagens ainda pelo Atlético CP, Gil Vicente, Olhanense, Feirense e Felgueiras.